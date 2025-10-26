सीतापुर में दर्दनाक हादसा: डंपर से टकराया ट्रक, एक की मौत
सीतापुर के सिधौली में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अहमदपुर जट के पास हाईवे पर एक ट्रक ने खड़े डंपर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायल चालक को लखनऊ रेफर किया गया है।
संवाद सूत्र, जागरण, सिधौली (सीतापुर)। अहमदपुर जट के पास हाईवे पर लखनऊ की ओर से जा रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े मौरंग से भरे डंपर को रविवार सुबह पीछे से टक्कर मार दी। इसमें ट्रक के केबिन में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक और डंपर को कब्जे में ले लिया है।
हरदोई के गांव महामऊ के जमील ट्रक चलाकर लखनऊ जा रहे थे। इसी जिले के लखिरियनखेड़ा गांव के तौकीम ट्रक के केबिन में थे। हादसे में दोनो गंभीर घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली ले जाया गया, जहां तौकीम को मृत घोषित कर दिया गया।
वहीं, चालक को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। कोतवालबलवंत शाही ने बताया कि ट्रक और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है।
