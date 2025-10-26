सीतापुर में दर्दनाक हादसा: डंपर से टकराया ट्रक, एक की मौत

संवाद सूत्र, जागरण, सिधौली (सीतापुर)। अहमदपुर जट के पास हाईवे पर लखनऊ की ओर से जा रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े मौरंग से भरे डंपर को रविवार सुबह पीछे से टक्कर मार दी। इसमें ट्रक के केबिन में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक और डंपर को कब्जे में ले लिया है।

हरदोई के गांव महामऊ के जमील ट्रक चलाकर लखनऊ जा रहे थे। इसी जिले के लखिरियनखेड़ा गांव के तौकीम ट्रक के केबिन में थे। हादसे में दोनो गंभीर घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली ले जाया गया, जहां तौकीम को मृत घोषित कर दिया गया।