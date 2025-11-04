यूपी में धान किसान पर क्यों लगा जुर्माना? सरकारी कोष में जमा हुई पूरी रकम

संवाद सूत्र, लहरपुर (सीतापुर)। पराली जलाने पर प्रतिबंध व जुर्माना की कार्रवाई के बाद भी किसान मान नहीं रहे। लहरपुर में पराली जलाने का मामला पकड़ा गया। उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम ने बताया कि तहसील के पैंतला निवासी किसान रामचंद्र पुत्र राम प्रकाश ने साढ़े तीन बीघा जमीन में धान की फसल बोई थी। धान काटने के बाद पराली को जला दिया। इसकी जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग ने जांच की। मौके का निरीक्षण भी किया।