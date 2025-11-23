Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बकाया बिल जमा करने पर 25 से 50% तक की मिलेगी छूट, 1 दिसंबर से इस योजना का उठाएं लाभ

    By Durgesh Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    सीतापुर में 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। पहली बार बकायेदारों को सरचार्ज में पूरी छूट और मूलधन में 25% तक की छूट मिलेगी। 4.53 लाख उपभोक्ताओं पर 480 करोड़ रुपये बकाया है, जिन्हें इस योजना से लाभ होगा। पंजीकरण तीन चरणों में होगा, और एकमुश्त भुगतान पर छूट मिलेगी। बिजली चोरी के मामलों में 50% तक की छूट दी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। जिले में पहली बार बिजली बिल बकायेदारों को अधिभार (सरचार्ज) पूरा माफ होगा। बिल के मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।

    इसके लिए बकाएदार उपभोक्ता को एक दिसंबर से पंजीयन करना होगा। जिले में 4़ 53 लाख उपभोक्ताओं पर विभाग करीब 480 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि 3321 कामर्शियल उपभोक्ताओं पर 80 करोड़ रुपये बकाया है। इन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसको लेकर बिजली विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली बिल राहत योजना के तहत तीन चरणों में पंजीयन होगा। प्रथम चरण में एक से 31 दिसंबर, दूसरे चरण में 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी व तीसरे चरण में एक फरवरी से 28 फरवरी तक पंजीयन कराने की सुविधा दी जाएगी। एकमुश्त भुगतान पर बकाया बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

    विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता यादुवेंद्र यादव ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयारी चल रही है। बकायेदारों को योजना से काफी सहूलियत मिलेगी। इसके लिए विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

    फीडरवार लगेंगे शिविर

    बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए इसको लेकर फीडर वार शिविर लगाए जाएंगे। फीडर मैनेजर को इसके लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली अधिकारी गांव-गांव पहुंचने के साथ प्रधान से संपर्क कर बकाएदार उपभोक्ता योजना के लाभ ले इसके लिए अपील भी कर रहें हैं।

    इनको मिलेगी सर्वाधिक छूट

    अधिशासी अभियंता यादुवेंद्र यादव ने बताया कि अगर कोई ऐसा उपभोक्ता है जिसपर बिजली चोरी का मुकदमा लिखा है याफिर उनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उनको इसमें 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए उक्त व्यक्ति को अगर बिजली कनेक्शन नहीं हो तो छटपट पोर्टल पर आवेदन करने के साथ रसीद देनी होगी। जिसके बाद भी यह लाभ मिलेगा।

    मध्यांचल के अधिकारी परखेंगे हकीकत

    पावर कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने वीडियो कांफ्रेसिंग में विभागीय अधिकारी व कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिल सके। योजना की हकीकत देखने के लिए मध्यांचल से अधिकारियों की टीम को फील्ड पर भेजकर जांच भी कराई जाएगी।

    एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता लाभ लें। पहली बार बिल के मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

    -ललित कृष्ण, अधीक्षण अभियंता-बिजली