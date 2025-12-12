सीतापुर में KGBV की 8 छात्राओं के बीमार मामले में DM ने बनाई जांच समिति, 24 घंटे में सौंपेगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, सीतापुर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रेउसा में गुरुवार की देर शाम अचानक आठ छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। सभी छात्राओं को वार्डन ज्योति चौधरी ने एम्बुलेंस से ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बीमार छात्राओं में सुहानी पुत्री रामदुलारे निवासी कुसम्हौरा, सालनी पुत्री बुद्धू निवासी थानगांव, जुगनी पुत्री रामनारायण निवासी बजेहरा पुरवा, ज्योति रस्तोगी पुत्री राजेश कुमार निवासी बंभनावा, पल्लवी पुत्री रामचंद्र निवासी सेमरा, अंशिका पुत्री मनोरमा निवासी बरी, शशि पुत्र किशोर कुमार निवासी विजेहड़ा और अंकिता पुत्री घनश्याम शामिल हैं। सभी को खांसी, पेट दर्द और सांस लेने में परेशानी की शिकायत थी।

सीएचसी में करीब तीन घंटे तक चले उपचार के बाद डॉक्टर नरेश ने फूड पॉइजनिंग या ठंड लगने की आशंका जताई। रेउसा से रेफर करने के दौरान एंबुलेंस उपलब्ध न होने पर थानाध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने तुरंत प्राइवेट वाहन और एंबुलेंस की व्यवस्था कर छात्राओं को जिला अस्पताल भिजवाया। यहां से पल्लवी व ज्योति को लखनऊ रेफर किया गया है।

मामले में डीएम डॉ राजा गणपति आर ने जांच टीम गठित कर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी हैl जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगीl