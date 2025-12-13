Language
    सीतापुर में घर में घुसकर ससुर और बहू समेत चार को कुत्ते ने काटा, एक की हालत गंभीर

    By Durgesh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:45 PM (IST)

    सीतापुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कुत्ते ने घर में घुसकर ससुर और बहू समेत चार लोगों को काट लिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल ...और पढ़ें

    घर में घुसकर ससुर, बहू समेत चार को कुत्ते ने काटा।

    संवाद सूत्र, महोली (सीतापुर)। पिसावां ब्लाक के नेरी गांव में शुक्रवार शाम एक पालतू कुत्ता अचानक हमलावर हो गया। मार्ग पर निकल रहे लोगों के साथ घर में घुसकर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से ससुर, बहू समेत चार ग्रामीण जख्मी हो गए। कुत्ते ने गांव में दो गोवंशीय पशुओं पर हमला कर दिया है।

    शनिवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने कुत्ते को घेरकर मार डाला। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों ने बयान दर्ज किए। कुत्ते के हमले में बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है, उनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

    नेरी गांव में शुक्रवार देर शाम का नजारा कुछ अलग ही दिखा। घर में चारपाई पर आराम कर रहे बुजुर्ग कृष्णकांत के घर में घुसकर कुत्ते ने काट लिया, यह देखे कुत्ते को भगाने आईं उनकी बहू संगीता पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया।

    काफी प्रयास के बाद लोगों ने उसे घर के बाहर खदेड़ा। जिसके बाद मार्ग पर निकल रहे डेढ़ वर्षीय यश मिश्र, चार वर्षीय छोटू मौर्य को भी निशाना बना लिया। कुत्ते का हमला देख गांव में भगदड़ मच गई। लोगों ने घर में घुस कर दरवाजा बंद कर लिया तो कोई छत पर पहुंच गया।

    गांव में बंधे दो गोवंशीय पशुओं पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। इसपर आक्रोशित ग्रामीणों ने कुत्ते को घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से कुत्ते की मौत हो गई। गांव के मुकेश मिश्र ने बताया कृष्णकांत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    मौके पर पहुंची पुलिस

    कुत्ते के हमले में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां ले जाया गया l वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई l पुलिस ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। पशुपालन विभाग को भी सूचना दी गई। पैरावेट ने पशुओं का इलाज किया है।

    रात में कुत्ते के हमले से जख्मी हुए कुछ लोग सीएचसी पर आए थे। इसमें एक बुजुर्ग को अधिक घाव हो गए थे। सीएचसी पर एंटी रेबीज सीरम न होने के चलते जिला अस्पताल भेज दिया गया था। -डॉ संतोष चौधरी, अधीक्षक-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां।