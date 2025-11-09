Language
    गंदगी मिलने पर चिकित्सा अधीक्षक को लगाई जमकर फटकार, अचानक महोली अस्पताल पहुंचे DM राजा गणपति आर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:39 PM (IST)

    सीतापुर के जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने महोली सीएचसी का निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी मिलने पर उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाई और चिकित्सकों को यूनिफॉर्म में आने के निर्देश दिए। दवा भंडार में अनियमितता मिलने पर भी नाराजगी जताई। पशु चिकित्सालय में कर्मचारी नदारद मिले, जिस पर उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

    Hero Image

    अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे डीएम।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर रविवार के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महोली पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों से हाल-चाल लेने के साथ मरीज को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। अस्पताल में गंदगी मिलने से सीएससी अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल में चिकित्सकों को नियमित यूनिफॉर्म में आने के निर्देश दिए।

    महोली सीएचसी में डीएम को मिली गंदगी तो लगाई फटकार

     

    डीएम राजा गणपति आर ने अस्पताल के मुख्य दवा भंडार केंद्र का निरीक्षण किया जहां पर दावों का रखरखाव सही नहीं मिला। डीएम ने महोली के पशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया जहां पर उन्हें स्टाफ गायब मिला इस पर मुख्य पक्ष चिकित्सा अधिकारी एमपी चंदेल को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की निर्देश दिए। डीएम महोली क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं।