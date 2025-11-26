Language
    सीतापुर में डीजल चोरी करने वाले सात आरोपी गिरफ्तार, ढाबा व पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों को बनाते थे निशाना

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    सीतापुर पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें सात आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये आरोपी ढाबों और पेट्रोल पंपों पर खड़े वाहनों से डीजल चुराते थे। पुलिस ने उनके पास से चोरी का डीजल और उपकरण बरामद किए हैं। इस गिरफ्तारी से डीजल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की संभावना है, और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। पुलिस ने अंतरजनपदीय सात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह फुटपाथ, ढाबा व पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी करते थे।

    उनके पास से 1200 लीटर चोरी का डीजल, परिवहन में प्रयोग की जाने वाली दो डीसीएम, उपकरण, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके अलावा, दो कूटरचित नंबर प्लेट भी मिली हैं। यह बदमाश मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं।

    पुलिस को डीजल चोरी की सूचनाएं मिल रहीं थी। इस पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार की अगुवाई में टीम गठित करके अनावरण के निर्देश दिए थे। क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार, थाना कमलापुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी थी।

    पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि सोमवार रात पुलिस ने हापुड़ के दहरा के अनवर व गाजियाबाद के मसूरी के इरफान को कुर्सिनपुरवा तिराहे के पास से, हापुड़ के बदरखा के शराफ उर्फ भूरा, खिचारा के जाहिर, धौलाना के तसलीम व मेरठ के कासी सोलाना के मुकर्रम को कोठी ढाबा के पास गिरफ्तार किया। वहीं, महोली के जलालपुर के अरविंद को उनके गांव से गिरफ्तार किया गया।

    महोली में करते थे भंडारण

    बदमाश डीजल चोरी करने के बाद महोली में अरविंद की दुकान पर भंडारण करते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया डीजल परिवहन के लिए बदमाशों ने एक मोडिफाइड डीसीएम बना रखी थी। इसके अलावा डीसीएम में एक अतिरिक्त टैंक भी लगाया था। चोरी का डीजल इसमें भरते थे। डीसीएम में कूचरचित नंबर प्लेट का प्रयोग करते थे। उनके पास दो नंबर प्लेट भी बरामद की गई हैं।

    पुलिस टीम को मिला 25,000 का इनाम

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थानाध्यक्ष कमलापुर इतुल चौधरी, उपनिरीक्षक रामविलाश सिंह, क्राइम ब्रांच के प्रभारी सतेंद्र विक्रम सिंह, उपनिरीक्षक अरविंद शुक्ल आदि 13 पुलिसकर्मियों की टीम ने बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। टीम को पुरस्कार में 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है।