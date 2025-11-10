सीतापुर में बढ़ा डेंगू का प्रभाव, कक्षा एक की छात्रा की मृत्यु और कई बीमार

Language
    By Durgesh Shukla Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    सीतापुर में लगातार बढ़ रहा डेंगू (सांकेतिक तस्वीर)

    संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर: खैराबाद कस्बे के मेवाती टोला के शकील की सात वर्षीय बेटी खदीजा शकील की डेंगू के कारण मृत्यु हाे गई है। खदीजा को बीते एक सप्ताह से बुखार आ रहा था। उसका खैराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। जांच में डेंगू की पुष्टि होने पर उसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। यहां पर दो दिन तक इलाज के बाद शनिवार को छात्रा की मौत हो गई।

    शकील ने बताया कि उनकी बेटी खैराबाद के स्टडी प्वाइंट इंटर कालेज में कक्षा एक की छात्रा थी। इसके साथ मुहल्ले में कई लोग बीमार है। छात्रा की मौत के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता के पति अभिषेक गुप्ता, पूर्व चेयरमैन हाजी जलीस अंसारीख, अतीक अहमद अंसारी, अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्त सहित अन्य संभ्रांत नागरिक घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की।
    अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खैराबाद डा़ राहिल फरीद ने बताया कि छात्रा की मौत के बारे में जानकारी हुई है। मंगलवार को मुहल्ले में टीम भेजकर छिड़काव कराने के साथ अगर कोई बुखार से पीड़ित है तो जांच भी कराई जाएगी।