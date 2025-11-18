Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नैमिषारण्य को मंडल और महमूदाबाद को जिला बनाने की मांग, औद्योगिक पार्क के लिए सरकार से मिल चुकी है मंजूरी

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:17 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य को मंडल और महमूदाबाद को जिला बनाने की मांग बढ़ रही है। नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महमूदाबाद का ऐतिहासिक महत्व है और जिला बनने से विकास को गति मिलेगी। सरकार ने औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नैमिषारण्य को मंडल और महमूदाबाद को जिला बनाने की मांग।

    संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। कल्याण सिंह नगर जिले के गठन की चर्चाओं के बीच नैमिषारण्य को कमिश्नरी (मंडल) और महमूदाबाद को जिला बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व मंत्री अम्मार रिजवी ने क्षेत्र के विकास के लिए इस मांग को जायज बताया है। मौलाना आजाद महाविद्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसंख्या के साथ ही भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक स्थितियां भी अनुकूल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सधे हुए तर्क हैं। दलगत राजनीति से आगे बढ़कर सभी को साथ आकर जिला बनाने की मांग को तेज करना चाहिए। यहां के युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को जिला बनाने की मांग 1987 में की थी। राजस्व विभाग की पत्रावलियों में आज भी इसका जिक्र है। जनप्रतिनिधियों को साथ बैठकर प्रयास करने होंगे। जिला बनने से महमूदाबाद के ग्रामीण इलाकों के साथ गांजरी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेमरी में सूत मिल चलाने की मांग की जा रही थी।

    सरकार ने वहां औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है जोकि सराहनीय है। इससे यहां के लोगो को रोजगार मिलेगा किंतु यह नियम होना चाहिए कि उस औद्योगिक पार्क में लगने वाली कंपनियों में यहां के युवाओं की कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी निश्चित कर दी जाए। ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके और उन्हें पलायन न करना पड़े।

    डिफेंस कॉरिडाेर की भी उठाई मांग

    पूर्व मंत्री बताया कि बीते दिनों रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंटकर सीतापुर में आर्मी की जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की मांग की थी जिस पर उन्होने सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त महमूदाबाद के गांजरी इलाके को रेल लाइन से जोड़ना बहुत जरूरी है। जिले का एक बड़ा हिस्सा रेल लाइन से उपेक्षित है। प्रधानमंत्री, रेलमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा था जिसका सर्वे भी हो चुका है। उन्होंने तालाबों की समुचित सफाई, जर्जर सड़कों का निर्माण का भी मुद्दा उठाया।