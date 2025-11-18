नैमिषारण्य को मंडल और महमूदाबाद को जिला बनाने की मांग, औद्योगिक पार्क के लिए सरकार से मिल चुकी है मंजूरी

संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। कल्याण सिंह नगर जिले के गठन की चर्चाओं के बीच नैमिषारण्य को कमिश्नरी (मंडल) और महमूदाबाद को जिला बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व मंत्री अम्मार रिजवी ने क्षेत्र के विकास के लिए इस मांग को जायज बताया है। मौलाना आजाद महाविद्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसंख्या के साथ ही भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक स्थितियां भी अनुकूल हैं।

यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सधे हुए तर्क हैं। दलगत राजनीति से आगे बढ़कर सभी को साथ आकर जिला बनाने की मांग को तेज करना चाहिए। यहां के युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को जिला बनाने की मांग 1987 में की थी। राजस्व विभाग की पत्रावलियों में आज भी इसका जिक्र है। जनप्रतिनिधियों को साथ बैठकर प्रयास करने होंगे। जिला बनने से महमूदाबाद के ग्रामीण इलाकों के साथ गांजरी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेमरी में सूत मिल चलाने की मांग की जा रही थी।

सरकार ने वहां औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है जोकि सराहनीय है। इससे यहां के लोगो को रोजगार मिलेगा किंतु यह नियम होना चाहिए कि उस औद्योगिक पार्क में लगने वाली कंपनियों में यहां के युवाओं की कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी निश्चित कर दी जाए। ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके और उन्हें पलायन न करना पड़े।