यूपी में SIR के बहाने साइबर ठग खाली कर रहे खाता, OTP पूछकर लोगों को बना रहे शिकार

संवाद सूत्र, सीतापुर। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। बूथ लेवल ऑफि (बीएलओ) बनकर व्यक्तिगत जानकारी पूछकर ठगी करने के दो मामले जिले में सामने आए हैं। एक मामले में वन टाइप पासवर्ड (ओटीपी) पूछकर और दूसरे में एपीके फाइल को लोड करवाकर ठगी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर थाने पर शिकायत करने पहुंचे लोगों ने बताया कि ठग वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराने और वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने के बहाने ओटीपी ले रहे हैं। हालांकि, अधिकारी गणना प्रपत्र भरवाने में ओटीपी या एपीके फाइल डाउनलोड करने कोई आवश्यकता न होने की बात कह रहे हैं।

नगर के मुहल्ला मुंशीगंज के धर्मेन्द्र वर्मा ने बताया कि मंगलवार को उनके पास अपरिचित नंबर से फोन आया। उसने स्वयं को बीएलओ बताकर एंड्राइड एप्लीकेशन पैकेज (एपीके) फाइल भेजी और उसे भरकर भेजने को कहा। उन्होंने जैसे एपीके फाइल खोलते ही मोबाइल बंद हो गया। इसके आधा घंटा बाद मोबाइल खुला तो उनको खाते से 65,000 रुपये निकलने का संदेश मिला। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1903 पर शिकायत की। उधर, महोली के राजवीर के फोन पर 16 नवंबर को एक फोन आया।

उसने एसआईआर फार्म भरने के नाम ओटीपी मांगा और 15 हजार रुपये की ठगी कर ली। इन्होंने भी 1903 पर शिकायत की है। सजगता ने ठगी से बचाया जानकारी के अभाव में जहां तमाम लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं वहीं सजगता से बचाव भी हो रहा है। मिश्रिख के अमित कुमार ने बताया कि उनके पास भी बीएलओ बताकर अपरिचित नंबर से कई बार फोन किए गए।

आशय समझकर उन्होंने कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की। लालपुर के विकास ने बताया कि उनके भाई सर्वेश के फोन पर एसआइआर के लिए फोन आया था, लेकिन बीएलओ के संपर्क में होने की बात कहकर फाेन काट दिया। SIR में ओटीपी और एपीके फाइल का उपयोग ही नहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि एसआइआर में ओटीपी और एपीके फाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराते हैं। उसको ही ठीक से भरकर उन्हें वापस करना रहता है। स्थानीय बीएलओ के संपर्क में रहें अन्य किसी फोन या अफवाह पर ध्यान न दें।