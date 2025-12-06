सीतापुर में 12 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह जालसाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सीतापुर। थाना खैराबाद व एसओजी पुलिस टीम ने साइबर ठगी के छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपित सीतापुर, लखीमपुर व हरदोई जिले के हैं। सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम ने कमलापुर के गांव मधवापुर के शुभम तिवारी, इमलिया सुल्तानपुर के पसनैका के रघुराज सिंह, लखीमपुर के फत्तेपुर के आशीष कुमार शुक्ल, नगर के मुहल्ला सिविल लाइन के अरमान व कोट मुहल्ला के साबेज और हरदोई के पड़रवा के विनय कुमार को गिरफ्तार किया है।