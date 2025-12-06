सीतापुर में 12 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह जालसाज गिरफ्तार
सीतापुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई के लोग शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से एटीएम का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतापुर। थाना खैराबाद व एसओजी पुलिस टीम ने साइबर ठगी के छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपित सीतापुर, लखीमपुर व हरदोई जिले के हैं। सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई।
पुलिस टीम ने कमलापुर के गांव मधवापुर के शुभम तिवारी, इमलिया सुल्तानपुर के पसनैका के रघुराज सिंह, लखीमपुर के फत्तेपुर के आशीष कुमार शुक्ल, नगर के मुहल्ला सिविल लाइन के अरमान व कोट मुहल्ला के साबेज और हरदोई के पड़रवा के विनय कुमार को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों के पास से 11 एटीएम कार्ड, सात मोबाइल, 14 सिम, चार बैंक पासबुक, चेक बुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड और कार बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि अलग-अलग नगरों में जाकर निवेश ट्रेडिंग में लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। जांच में 11 करोड़, 95 लाख 40 हजार रुपये की साइबर ठगी की पुष्टि हुई है।
