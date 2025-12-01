बस ने पहले बोलेरो फिर बाइक को मारी टक्कर, चपेट में आकर राहगीर जख्मी; पुलिस चौकी के पास हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, सीतापुर। यातायात माह का रविवार को समापन था। आम वाहन चालक तो दूर रोडवेज बस के चालक ही नियमों को लेकर संजीदा दिखे। रविवार की शाम मिश्रिख की ओर से लहराते हुए आ रही बस की चपेट में आकर मेराज सिनेमा के पास राहगीर घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद बस ने सड़क किनारे खड़ी बोलेरो और बाद में बाइक को टक्कर मार दी। इससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हाे गए। गुस्साए लोगों ने बस का पीछा किया और चौकी के पास जाम में बस के खड़ी होने पर चालक को उतार लिया व दौड़ाकर पिटाई कर दी।

नगर कोतवाल ने मौके पर पहुंचे और चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घायल राहगीर को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस चालक नशे में था। बस में सवारियां नहीं थीं। मिश्रिख से कैप्टन मनोज पांडेय चौक की ओर से रविवार की शाम छह बजे यूपी 34 एटी 7003 रोडवेज की अनुबंधित बस लहराते हुए आ रही थी। चौकी से 100 मीटर दूरी पर मेराज सिनेमा हाल के पास लोनियनपुरवा के मनोज यादव को बस ने टक्कर मार दी। इसमें मनोज घायल हो गए।

इसके बाद सड़क किनारे खड़ी बोलेरो व बाइक में टक्कर मारी। यह देखकर लोग शोर मचाने लगे और राहगीर इधर-उधर भागने लगे। बस न रुकती देखकर लोगों नें पीछा किया। चौकी के सामने जाम में बस रुक गई। आक्रोशित लोगों ने चालक को नीचे उतारकर पीटना शुरू कर दिया।

चालक भागने पर दौड़ाकर पीटा। पुलिस चौकी में कोई नहीं था। इस पर लोगों ने स्वयं ही उसे चौकी में बंद कर दिया। करीब 20 मिनट बाद पहुंचे नगर कोतवाल अनूप शुक्ल ने कार्रवाई की भरोसा देकर लोगाें को शांत कराया और घायल मनोज को अस्पताल भेजवाया। उन्होंने बताया कि आरोपित बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है।