दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तीन माह बाद कब्र से निकाला शव, पेड़ से लटका मिला था युवक
सीतापुर में जिलाधिकारी के आदेश पर तीन महीने पहले दफनाए गए शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया। यह कदम मामले की गहन जांच और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। पिता की ओर से दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग पर शनिवार को तीन माह बाद युवक का शव कब्र खोदकर निकाला गया। इसे लेकर जिलाधिकारी ने आदेश दिया था।
सदरपुर के खम्हरिया नानकारी के रंजीत यादव (28) पुत्र सुरेश का शव 26 अगस्त को दिबियापुर गांव के पास पेड़ से लटका मिला था। सुरेश यादव की तहरीर पर गांव के प्रदीप, दिलीप, बबलू, बृजपाल आदि के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा गया था।
हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई थी। इस पर सुरेश ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की थी।
जिलाधिकारी के आदेश पर शनिवार को नायब तहसीलदार राकेश त्रिपाठी, थानाध्यक्ष सदरपुर राजेश कुमार पुलिस बल के अंत्येष्टि स्थल पहुंचे।
शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थानाध्यक्ष ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।