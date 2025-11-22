दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तीन माह बाद कब्र से निकाला शव, पेड़ से लटका मिला था युवक

संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। पिता की ओर से दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग पर शनिवार को तीन माह बाद युवक का शव कब्र खोदकर निकाला गया। इसे लेकर जिलाधिकारी ने आदेश दिया था।

सदरपुर के खम्हरिया नानकारी के रंजीत यादव (28) पुत्र सुरेश का शव 26 अगस्त को दिबियापुर गांव के पास पेड़ से लटका मिला था। सुरेश यादव की तहरीर पर गांव के प्रदीप, दिलीप, बबलू, बृजपाल आदि के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा गया था।