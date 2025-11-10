बाराबंकी में डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, लखनऊ से सीतापुर लौट रहे थे
बाराबंकी में लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर हुए हादसे में महमूदाबाद के दो युवकों की मौत हो गई। ये युवक लखनऊ में वेल्डिंग का काम करते थे और रविवार रात बाइक से लौट रहे थे। अनवारी के पास डंपर की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। इस घटना से पूरे महमूदाबाद में शोक की लहर है, खासकर मृतकों के मोहल्ले में, जहाँ उनके घर बहुत करीब हैं।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। बाराबंकी में लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे की खबर से महमूदाबाद में कोहराम मचा है। लखनऊ मार्ग पर अनवारी के पास हुई मार्ग दुर्घटना में महमूदाबाद के दो युवकों की मौके पर मौत हो गई।
जबकि एक युवक घायल है। महमूदाबाद नगर के पुरानी बाजार के ताजीम (22) पुत्र मोहम्मद शकील और समीर (20) पुत्र मुख्तार लखनऊ के चिनहट इलाके में वेल्डिंग का काम करते थे। रविवार की रात वह बाइक से वापस महमूदाबाद आ रहे थे।
इसी दौरान बाराबंकी के अनवारी के पास डंपर की चपेट में आ गए जिसमें दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही नगर में कोहराम मचा है। एक ही मोहल्ले में दोनों युवकों के घर की दूरी महज 50 मीटर है।
