बाराबंकी में डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, लखनऊ से सीतापुर लौट रहे थे

जागरण संवाददाता, सीतापुर। बाराबंकी में लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे की खबर से महमूदाबाद में कोहराम मचा है। लखनऊ मार्ग पर अनवारी के पास हुई मार्ग दुर्घटना में महमूदाबाद के दो युवकों की मौके पर मौत हो गई।

जबकि एक युवक घायल है। महमूदाबाद नगर के पुरानी बाजार के ताजीम (22) पुत्र मोहम्मद शकील और समीर (20) पुत्र मुख्तार लखनऊ के चिनहट इलाके में वेल्डिंग का काम करते थे। रविवार की रात वह बाइक से वापस महमूदाबाद आ रहे थे।