Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाराबंकी में डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, लखनऊ से सीतापुर लौट रहे थे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:53 AM (IST)

    बाराबंकी में लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर हुए हादसे में महमूदाबाद के दो युवकों की मौत हो गई। ये युवक लखनऊ में वेल्डिंग का काम करते थे और रविवार रात बाइक से लौट रहे थे। अनवारी के पास डंपर की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। इस घटना से पूरे महमूदाबाद में शोक की लहर है, खासकर मृतकों के मोहल्ले में, जहाँ उनके घर बहुत करीब हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। बाराबंकी में लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे की खबर से महमूदाबाद में कोहराम मचा है। लखनऊ मार्ग पर अनवारी के पास हुई मार्ग दुर्घटना में महमूदाबाद के दो युवकों की मौके पर मौत हो गई।

    जबकि एक युवक घायल है। महमूदाबाद  नगर के पुरानी बाजार के ताजीम (22) पुत्र मोहम्मद शकील और  समीर (20) पुत्र मुख्तार लखनऊ के चिनहट इलाके में वेल्डिंग का काम करते थे। रविवार की रात वह बाइक से वापस महमूदाबाद आ रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान बाराबंकी के अनवारी के पास डंपर की चपेट में आ गए जिसमें दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही नगर में कोहराम मचा है। एक ही मोहल्ले में दोनों युवकों के घर की दूरी महज 50 मीटर है।