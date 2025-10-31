'20 साल भाजपा सरकार...', पूर्व विधायक और युवक के बीच का ये ऑडियो हो गया VIRAL
सीतापुर में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सिधौली के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव और दिवाकर गुप्ता के बीच गाली-गलौज हो रही है। युवक ने चंदा मांगने पर पूर्व विधायक पर शनिदेव को गाली देने का आरोप लगाया है। जवाब में, पूर्व विधायक ने कहा कि वह केवल भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें धमकियां भी शामिल थीं। पूर्व विधायक ने ऑडियो की पुष्टि की है।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। इंटरनेट पर शुक्रवार की रात एक आडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें दो लोग आपस में गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। इसमें हो रही बातचीत सिधौली के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव (समाजवादी पार्टी) व दिवाकर गुप्ता नाम के एक युवक के बीच बताई जा रही है।
युवक कहते सुना जा रहा है कि वह शनिदेव मंदिर के नाम पर उनसे चंदा मांग रहा था। चंदा देना ना देना पूर्व विधायक का अधिकार है। उसका आरोप है कि पूर्व विधायक शनिदेव को गाली दे रहे हैं। किसी के आराध्य को गाली देना गलत है। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी।
पूर्व विधायक की ओर से कहा जाता है कि एक साल और उधम धर लो, फिर बताएंगे। युवक कहता है कि 20 साल भाजपा सरकार नहीं जाने वाली। विधायक बनने का सपना देखना भूल जाओ। पूर्व विधायक कहते हैं कि कहां हो तो युवक कहता है कि वह पकरिया चौराहे पर है, आ जाएं जो करना है कर लो।
पूर्व विधायक कहते हैं समय आने पर उसे मिट्टी से खोदकर बाहर निकाल लेंगे। युवक कहता है कि भगवान को गाली दी है, माफी मांग लो नहीं तो उनके कार्यालय पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा।
पूर्व विधायक कहते हैं कि वह भगवान को नहीं मानते, उनके आराध्य केवल भीमराव अंबेडकर हैं। दोनों एक दूसरे को गालियां देते सुनाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक कहते सुने जाते हैं कि वह लखनऊ में लारी अस्पताल में हैं, अपने पिता का इलाज करवा रहे हैं। ए ब्लॉक में मौजूद हैं वह आ जाए। युवक कहता है मौका मिलेगा तो जरूर आ जाएंगे।
पूर्व विधायक बोले
पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव ने स्वीकार किया कि दिवाकर गुप्ता ने उनको फोन किया था। दोनों के बीच जो कुछ बात हुई, आडियो में है, उन्हें और कुछ नहीं कहना।
