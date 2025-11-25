प्रधान के अधिकार सीज, ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, विकास कार्यों में अनियमितता पर जांच के बाद कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सीतापुर। मोहम्मदपुर कला के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर से की थी।

शिकायतों की जांच नामित अधिकारियों ने की। इसमें आरोपों की पुष्टि होने पर प्रधान के अधिकार सीज किए जाने के साथ सचिव को निलंबित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी से की गई शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि सचिव ने वर्ष 2023-24 का पंचम एवं 15वें वित्त का 1,69,620 रुपये भुगतान व्यक्तिगत खाते में कर दिया हैं। इसमें प्रधान की मिलीभगत है। जांच टीम ने शिकायत सही पाई।