Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधान के अधिकार सीज, ग्राम पंचायत सचिव निलंबित, विकास कार्यों में अनियमितता पर जांच के बाद कार्रवाई

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता के चलते प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। जांच के बाद ग्राम पंचायत सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। मोहम्मदपुर कला के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर से की थी।

    शिकायतों की जांच नामित अधिकारियों ने की। इसमें आरोपों की पुष्टि होने पर प्रधान के अधिकार सीज किए जाने के साथ सचिव को निलंबित कर दिया गया है।

    जिलाधिकारी से की गई शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि सचिव ने वर्ष 2023-24 का पंचम एवं 15वें वित्त का 1,69,620 रुपये भुगतान व्यक्तिगत खाते में कर दिया हैं। इसमें प्रधान की मिलीभगत है। जांच टीम ने शिकायत सही पाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान सुशीला देवी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव चंद्र प्रकाश यादव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सचिव वर्तमान समय में रामपुर मथुरा में तैनात हैं।

    ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता के आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रधान के अधिकार सीज करते हुए सचिव को निलंबित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सदस्यों की सूची जिले पर भेजी गई है। जिले से अनुमोदन मिलने के बाद विकास कार्याें के लिए तीन सदस्यीय समिति तय होगी।

    -विकास कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी-पहला