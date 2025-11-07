Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑनलाइन कार्य करते दिखाए गए 90 श्रमिक, निरीक्षण के बाद चारों तरफ दिखी घास

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    सीतापुर में निरीक्षण में 90 श्रमिकों को ऑनलाइन कार्य करते हुए दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता में चारों तरफ घास पाई गई। जांच से पता चला कि श्रमिक केवल दिखावा कर रहे थे और काम में लापरवाही बरती गई थी। इस घटना ने कार्यस्थल पर पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑनलाइन कार्य करते दर्शाए 90 श्रमिक।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। उपायुक्त मनरेगा की जांच में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली (एनएमएमएस) पर आनलाइन श्रमिकों से कार्य दर्शाया गया। स्थलीय जांच में कोई कार्य नहीं पाया गया। पुरानी फाेटो अपलोड कर फर्जी तरीके से मस्टर रोल निकालने की बात सामने आई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मछरेहटा की ग्राम पंचायत भिटौरा में मनरेगा कार्यों का उपायुक्त चंदन देव पांडेय ने बीडीओ राजेश तिवारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी बाबूराम के साथ निरीक्षण किया। यहां मनरेगा से चल रहे दो कार्यों पर 90 श्रमिक आनलाइन दर्शाए गए थे। मौके की जांच में पाया गया कि एक भी श्रमिक कार्य स्थल पर नहीं मिला।

    दोपहर एक बजे तक राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली (एनएमएमएस) पर एक भी श्रमिक की उपस्थिति दर्शाई नहीं गई थी। मौके पर दोनों कार्यस्थल पर रास्ते पर घास उगी थी। कार्य ताजा कार्य नहीं मिला। कार्य पूर्व से ही कराया गया मिला। पुरानी फोटो बार-बार अपलोड की जा रही थी।

    कार्य दिखाकर मस्टर रोल निकालकर कूट रचना का प्रयास किया जा रहा था। प्रधान हरि प्रसाद व रोजगार सेवक पवन को तलब कर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उपायुक्त ने कहा कि कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

    मछरेहटा के भिटौरा में मनरेगा कार्य में फर्जी श्रमिकों की हाजिरी दर्शाकर एक ही फोटो बार-बार अपलोड की जा रही थी। स्थलीय जांच में कोई श्रमिक कार्य करते नहीं पाया गया है। कूट रचना कर मस्टर रोल निकालने का काम हाे रहा था। उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। -चंदन देव पांडेय, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार (मनरेगा)।