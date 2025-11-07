ऑनलाइन कार्य करते दिखाए गए 90 श्रमिक, निरीक्षण के बाद चारों तरफ दिखी घास

संवाद सूत्र, सीतापुर। मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। उपायुक्त मनरेगा की जांच में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली (एनएमएमएस) पर आनलाइन श्रमिकों से कार्य दर्शाया गया। स्थलीय जांच में कोई कार्य नहीं पाया गया। पुरानी फाेटो अपलोड कर फर्जी तरीके से मस्टर रोल निकालने की बात सामने आई है।

मछरेहटा की ग्राम पंचायत भिटौरा में मनरेगा कार्यों का उपायुक्त चंदन देव पांडेय ने बीडीओ राजेश तिवारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी बाबूराम के साथ निरीक्षण किया। यहां मनरेगा से चल रहे दो कार्यों पर 90 श्रमिक आनलाइन दर्शाए गए थे। मौके की जांच में पाया गया कि एक भी श्रमिक कार्य स्थल पर नहीं मिला।

दोपहर एक बजे तक राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली (एनएमएमएस) पर एक भी श्रमिक की उपस्थिति दर्शाई नहीं गई थी। मौके पर दोनों कार्यस्थल पर रास्ते पर घास उगी थी। कार्य ताजा कार्य नहीं मिला। कार्य पूर्व से ही कराया गया मिला। पुरानी फोटो बार-बार अपलोड की जा रही थी।