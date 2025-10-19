Siddharthnagar News: हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक झुलसा, हालत गंभीर
डुमरियागंज के सेखुई गोवर्धन गांव में एक युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। 35 वर्षीय दयाल प्रजापति छत पर काम करते समय हाईटेंशन तार से टकरा गया। ग्रामीणों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश है। पुलिस को अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है।
जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। सेखुई गोवर्धन गांव में शनिवार की सुबह लगभग नौ बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। ग्रामीणों ने तत्काल समझदारी दिखाते हुए उसे निजी वाहन से डुमरियागंज के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया।
डुमरियागंज थाने के अंदुआ शनिचरा गांव निवासी 35 वर्षीय दयाल प्रजापति पुत्र छोटई मजदूरी करने के लिए बगल के गांव सेखुई गोवर्धन गया था। बताया जाता है कि सुबह वह किसी कार्यवश छत पर गया, जहां छत से मात्र एक से डेढ़ फीट की ऊंचाई पर गुजर रही हाईटेंशन तार से उसका संपर्क हो गया।
देखते ही देखते दयाल बिजली के तेज झटके से झुलसकर नीचे गिर पड़ा। ग्रामीणों ने तत्काल स्वजनों को सूचना दी और उसे अस्पताल पहुंचाया।
प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है और अब तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामीणों में विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर रोष व्याप्त है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।