Siddharthnagar News: हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक झुलसा, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। सेखुई गोवर्धन गांव में शनिवार की सुबह लगभग नौ बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। ग्रामीणों ने तत्काल समझदारी दिखाते हुए उसे निजी वाहन से डुमरियागंज के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया।

डुमरियागंज थाने के अंदुआ शनिचरा गांव निवासी 35 वर्षीय दयाल प्रजापति पुत्र छोटई मजदूरी करने के लिए बगल के गांव सेखुई गोवर्धन गया था। बताया जाता है कि सुबह वह किसी कार्यवश छत पर गया, जहां छत से मात्र एक से डेढ़ फीट की ऊंचाई पर गुजर रही हाईटेंशन तार से उसका संपर्क हो गया।