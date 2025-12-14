Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाइक की चाबी न मिलने पर युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, सदमे में पत्‍नी; तीन साल का बेटा अनजान

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में बाइक की चाबी न मिलने पर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद पत्नी सदमे में है, जबकि उनका तीन साल का बेटा अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    घर में मामूली विवाद के बाद उठाया आत्मघाती कदम, परिवार सदमे में

    संवाद सूत्र, बढ़या, सिद्धार्थनगर। बाइक की चाबी न मिलने से नाराज एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में शोक की लहर फैल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कठेला समय माता थाना क्षेत्र के इनरी ग्रांट गांव के बक्सडीह टोला निवासी 28 वर्षीय शिवकुमार पुत्र सोमई शनिवार की शाम घर से कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसने बाइक की चाबी मांगी। स्वजन के मना करने पर वह नाराज हो गया और कुछ ही देर बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ समय बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई।

    स्वजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक के परिवार में पत्नी और तीन वर्षीय एक पुत्र है।

    अचानक हुई इस घटना से पत्नी सदमे में है, जबकि मासूम बेटे को अभी यह भी समझ नहीं आ रहा कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।