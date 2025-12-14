संवाद सूत्र, बढ़या, सिद्धार्थनगर। बाइक की चाबी न मिलने से नाराज एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में शोक की लहर फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कठेला समय माता थाना क्षेत्र के इनरी ग्रांट गांव के बक्सडीह टोला निवासी 28 वर्षीय शिवकुमार पुत्र सोमई शनिवार की शाम घर से कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसने बाइक की चाबी मांगी। स्वजन के मना करने पर वह नाराज हो गया और कुछ ही देर बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ समय बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई।

स्वजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक के परिवार में पत्नी और तीन वर्षीय एक पुत्र है।