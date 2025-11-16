UP Crime : पुरानी रंजिश में युवक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दो पर केस दर्ज
पुरानी दुश्मनी के चलते बांसी में एक युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे वह अपाहिज हो गया। किशन लाल की दुकान पर गुटखा लेने गए राज का राजबली से विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हुई। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के जवाब के बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बांसी । पुरानी रंजिश में हुए विवाद में एक युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इससे वह दिव्यांग हो गया है। दवा उपचार में परेशान स्वजन ने शनिवार की शाम बांसी कोतवाली में पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना नौ नवंबर की रात व बांसी कोतवाली के ग्राम मिठवल बाजार की है।
मिठवल बाजार निवासी किशन लाल अंडे की दुकान लगाते हैं। नौ नवंबर को उनकी दुकान पर गांव निवासी राजबली ने गुटखा लेने के लिए अपने रिश्तेदार खेसरहा थाना के केशवारे गांव निवासी राज को भेजा। राजबली व किशन लाल के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी। गुटखा लेने के दौरान राज से विवाद हो गया।
अपशब्द बोलने पर आपत्ति जताई तो डंडे से हमला कर दिया। शोर सुन राज के भाई रामनारायण मौके पर पहुंचे तो आरोपित वहां से भाग गए। पहले उपचार के लिए पीएचसी बांसी ले गए, जहां मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। वहां से लखनऊ मेडिकल कालेज रेफर किया गया। वहां पर दो दिन जांच व उपचार के बाद डाक्टरों ने कहा घर ले जाएं, उपचार से ठीक नहीं हो सके।
प्रभारी निरीक्षक बांसी मृत्युंजय पाठक ने बताया कि स्वजन उपचार कराने में व्यस्त रहे। इस कारण तुरंत तहरीर नहीं दे सके। कल तहरीर मिली है, जिसपर राजबली व राज नामक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
