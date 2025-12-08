पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी; पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में सिद्धार्थनगर पुलिस
बढ़या के भलुही गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बुधिराम निषाद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बढ़या। भलुही गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। उसका शव सोमवार भोर में गांव के पूरब पीडब्ल्यूडी सड़क के पास मंदिर के निकट स्थित पाकड़ के पेड़ से लटका मिला। गले में रस्सी का फंदा लगा था। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।
मिश्रौलिया थाने के ग्राम भलुही निवासी बुधिराम निषाद पुत्र भारत निषाद (28) का शव सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने देखा। सूचना फैलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। पहचान होने पर मृतक के माता-पिता को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
मृतक के पिता के अनुसार बुधिराम अपनी पत्नी के साथ गोनरा गांव स्थित ससुराल में रहता था, लेकिन करीब दो माह पहले पत्नी से विवाद के बाद घर लौट आया था। उसने बैटरी रिक्शा खरीदने की बात कही, जिस पर खेत का कुछ हिस्सा बेचकर रिक्शा खरीद दिया गया। उसी से वह परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। रविवार शाम भोजन करने के बाद उसने बताया था कि चार सवारी चेतिया छोड़ने जा रहा है और फिर चेतिया से बांसी खाद लेने जाएगा, देर रात लौटेगा।
पुलिस व फोरेंसिक टीम जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
सोमवार सुबह शव मिलने की खबर पर ससुराल में रह रही पत्नी निर्मला मायके वालों के साथ पहुंची और रोने लगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधिराम अपने माता-पिता और चार बहनों का इकलौता पुत्र था।
प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण सामने आएगा।
