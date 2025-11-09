संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला विवाहिता का शव, पति-पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा

संवाद सूत्र, ककरहवा। मोहाना थाना क्षेत्र के ग्राम बगही के टोला हरपौली में रविवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव घर के अंदर छत की कुंडी से लटकता मिला है। मृतका के मायके वालों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। मौके पर पहुंच कर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किया है।

मोहाना थाना क्षेत्र के लकडा गांव निवासी सोभई की पुत्री सीरावत की शादी 10 वर्ष पूर्व इसी थाना क्षेत्र के हरपौली निवासी चीनक से हुई थी। शादी के बाद से ही पति-पत्नी में आये दिन झगड़ा होता रहता था। दोनों के दो बच्चियां भी हैं। शनिवार की रात भी दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी।

उसके बाद युवती अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह घरवालों ने सीरावत का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका देखा। किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मोहाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।