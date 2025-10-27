जागरण संवाददाता, स‍िद्धार्थनगर। ग्राम पंचायत पटखौली में सोमवार सुबह एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे की छत की कुंडी से लटकता मिला। सूचना पाकर जोगिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान 26 वर्षीय शालू पत्नी दुर्गेश के रूप में हुई है।

बताया गया कि शालू की शादी कुछ वर्ष पूर्व हुई थी और हाल के दिनों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। घटना के बाद मायके पक्ष में कोहराम मच गया। महनगा निवासी मंझले भाई रूपक ने बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।