सिद्धार्थनगर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव
सिद्धार्थनगर के पटखौली गांव में एक विवाहिता, शालू, का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। ग्राम पंचायत पटखौली में सोमवार सुबह एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे की छत की कुंडी से लटकता मिला। सूचना पाकर जोगिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान 26 वर्षीय शालू पत्नी दुर्गेश के रूप में हुई है।
बताया गया कि शालू की शादी कुछ वर्ष पूर्व हुई थी और हाल के दिनों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। घटना के बाद मायके पक्ष में कोहराम मच गया। महनगा निवासी मंझले भाई रूपक ने बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की जांच सभी बिंदुओं पर की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
