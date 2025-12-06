'साहब, आवास नहीं मिल रहा है तो मेरे रुपये ही दिलवा दीजिए', लेखपाल के घूस मांगने पर महिला ने DM से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को एक महिला ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि साहब, प्रधानमंत्री आवास के सत्यापन के लिए हल्का लेखपाल रुपये मांग रहा है। जितना सामर्थ्य था, उतना दे भी दिया, फिर भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि यदि आवास नहीं मिल सकता है तो कम से कम वह रुपये ही दिलवा दें, जो मैने दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर तहसील क्षेत्र की सुदामा देवी की यह अपील शनिवार को समाधान दिवस में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के सामने गूंज उठी। सुदामा देवी ने बताया कि उन्होंने पहले भी इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उनकी बात सुनते ही डीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल नायब तहसीलदार विजय श्रीवास्तव को जांच के लिए मौके पर भेजा और दो दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। शनिवार को सदर तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम ने की।

ठंड बढ़ने का असर समाधान दिवस पर साफ दिखाई दिया। सुबह 11 बजे तक इक्का-दुक्का फरियादी ही पहुंचे। दोपहर 12 बजे के बाद संख्या कुछ बढ़ी, लेकिन अपेक्षाकृत कम ही रही। समाधान दिवस में कुल 27 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से छह का मौके पर निस्तारण कर दिया गया।

इस दौरान उस्का बाजार ब्लॉक के सोहांस बाजार स्थित एक निजी विद्यालय के संचालक और शिक्षक भी पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिभावक द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत गलत है, और शिकायतकर्ता उनसे पारिवारिक संबंध रखता है, जो बेवजह दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है।

समाधान दिवस में परियोजना निदेशक डीआरडीए नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी, डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय गुप्ता, डीएसओ देवेंद्र प्रताप सिंह, कृषि अधिकारी मुहम्मद मुज्जमिल, ईओ नगर पालिका अजय कुमार सिंह, सूचना अधिकारी विमलेश, एसएचओ सदर दुर्गा प्रसाद, मोहाना के जीतेंद्र सिंह, जोगिया की मीरा चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

37 मामलों में सिर्फ 2 निस्तारित डुमरियागंज में स्थानीय तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उपजिलाधिकारी राजेश कुमार अध्यक्षता में हुआ। पुलिस विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार एवं क्षेत्राधिकारी बृजेश कुमार वर्मा ने की।

अधिकारियों ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कुल 37 मामले प्रस्तुत हुए। जिनमें 31 राजस्व, 5 पुलिस विभाग और 1 मामला विकास विभाग से जुड़ा रहा। राजस्व विभाग के दो मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।

शेष मामलों को समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। तहसीलदार रविकुमार यादव, नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह, बीडीओ डॉ. विनोद मणि त्रिपाठी, पूर्ति निरीक्षक मुकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी सचिन कुमार पटेल, राजन गुप्ता, प्रभारी एडीओ पंचायत विनीत सिंह, मुकेश श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद रहे।