पति को चारपाई से बांध पत्नी ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, इस हरकत का विरोध करने पर बीवी ने दी खौफनाक सजा

संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। कूड़ी गांव में बुधवार की रात एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पत्नी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही पति को जलाकर मारने का प्रयास किया। पहले पति को चारपाई से बांधा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग बुझाकर उसकी जान बचाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डुमरियागंज थाना कूड़ी गांव निवासी 60 वर्षीय राम संवारे पुत्र सालिकराम ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी पत्नी 50 वर्षीय पूनम घर पर रहती थी। बताया जाता है कि पूनम से संवारे की यह चौथी शादी थी। उनकी पहली दो पत्नियां घर छोड़कर जा चुकी थीं, जबकि तीसरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी।

शराब पीकर आती थी पूनम ग्रामवासियों के अनुसार पूनम शराब की आदी थी। संवारे जब काम पर जाते, तो बगल के गांव परसा का एक व्यक्ति उनके घर आया-जाया करता था। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। बुधवार की शाम भी दोनों में कहासुनी हुई थी। इसके बाद संवारे घर के बाहर सोने चले गए। देर रात पूनम ने उन्हें अंदर बुलाया और स्वेटर से हाथ बांध दिए। फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।