पति को चारपाई से बांध पत्नी ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, इस हरकत का विरोध करने पर बीवी ने दी खौफनाक सजा
कूड़ी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते 50 वर्षीय पत्नी पूनम ने 60 वर्षीय पति राम संवारे को चारपाई से बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और जान बचाई। राम संवारे ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं; यह उनकी चौथी शादी थी।
संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। कूड़ी गांव में बुधवार की रात एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पत्नी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही पति को जलाकर मारने का प्रयास किया। पहले पति को चारपाई से बांधा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग बुझाकर उसकी जान बचाई।
डुमरियागंज थाना कूड़ी गांव निवासी 60 वर्षीय राम संवारे पुत्र सालिकराम ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी पत्नी 50 वर्षीय पूनम घर पर रहती थी। बताया जाता है कि पूनम से संवारे की यह चौथी शादी थी। उनकी पहली दो पत्नियां घर छोड़कर जा चुकी थीं, जबकि तीसरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी।
शराब पीकर आती थी पूनम
ग्रामवासियों के अनुसार पूनम शराब की आदी थी। संवारे जब काम पर जाते, तो बगल के गांव परसा का एक व्यक्ति उनके घर आया-जाया करता था। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। बुधवार की शाम भी दोनों में कहासुनी हुई थी। इसके बाद संवारे घर के बाहर सोने चले गए। देर रात पूनम ने उन्हें अंदर बुलाया और स्वेटर से हाथ बांध दिए। फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।
संवारे की चीखें सुनकर लोग पहुंचे, पर पूनम के डर से कोई अंदर नहीं गया। अंततः एक बच्चे ने साहस दिखाते हुए पानी डालकर आग बुझाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसे संवारे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवां पहुंचाया, जहां से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। अभी तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
