यूपी में 2003 की मतदाता सूची से जांच में तेजी लाने के निर्देश, ASD लिस्ट के वोटर को किया जा रहा चिह्नित

जागरण संवाददाता, बांसी। एसआईआर फॉर्म की प्रगति जानने व मैपिंग कार्य में तेजी लाने को लेकर मंडलायुक्त बस्ती मंडल अखिलेश सिंह ने बांसी तहसील का औचक निरीक्षण किया। सभाकक्ष में लेखपालों द्वारा किए जा रहे मैंपिंग कार्य को देखा तथा एसआईआर फॉर्म भरे जाने की प्रगति जानी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची से जांच (मैपिंग) में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता जिनकी अभी तक मैपिंग नहीं हुई है उनकी मैपिंग हेतु, मृतक मतदाता सूची का पुनः सत्यापन करें। शत प्रतिशत सत्यापित बूथों की पुनः जांच करने के लिए भी निर्देशित किया। आयुक्त बस्ती ने तहसील में कार्य कर रही लेखपाल रीना व अंजलि से यह जानकारी भी ली कि वह मैपिंग का कार्य किस प्रकार कर रहीं।

लेखपालों द्वारा किए गए मैपिंग कार्य को उनको दिखाया गया, जिस पर वह संतुष्टी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर हाल में दिसंबर तक यह कार्य पूर्ण करना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही न करें। मैपिंग में यदि कोई दिक्कत आए तो उच्चाधिकारियों से एक बार विचार विमर्श कर लें।

त्रुटिपूर्ण कार्य कदापि न संपादित किया जाए। उपजिलाधिकारी निखिल चक्रवर्ती, तहसीलदार पीयूष श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार माधुर्य यादव, चन्द्र प्रकाश, महबूब व तहसील के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बूथ लेवल एजेंटों से एसआईआर में कटे वोटों का सत्यापन होगा। 451 बूथों पर 86711 मतदाताओं के नाम चिह्नित किए गए।

सभी दलों के एजेंटों को सूची देकर आपत्तियां मांगी जा रही हैं। डुमरियागंज में निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को साफ सुथरी बनाने के लिए चार नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। जिसमें 2003 की मतदाता सूची के साथ 2025 की सूची के अनुसार सभी मतदाताओं को प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से वितरित कराया गया था।

जिसे एकत्रित कर ऑनलाइन करने के साथ मृतक, शिफटेड, डबलिंग, अनुपस्थित तथा अन्य जिन पर किसी को आपत्ति न हो ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया जा रहा है। तहसील प्रशासन सभी राजनीतिक दलों को सूची भेजकर बूथों पर बैठक का आयोजन कर रहा है। जिससे यदि बीएलओ से कुछ त्रुटि हो गई हो तो तत्काल सुधार किया जा सके। तहसील क्षेत्र के 451 बूथों पर अब तक 86711 मतदाता चिंहित किए गए हैं।



निर्वाचन आयोग जारी गहन पुनरीक्षण अभियान में फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। डेढ़ माह से जारी अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों ने कुल 413590 एसआईआर प्रपत्र वितरित किए। जिनमें 15649 मतदाता मृतक, 36741 शिफटेड, 9721 डबलिंग, 23402 अनुपस्थित तथा 1698 अन्य अपात्र श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं।

जिसके लिए अब संबंधित बीएलओ अपने बूथ पर पार्टीयों के एजेंटों तथा प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ शिफटेड तथा अपात्र श्रेणी में पाए गए मतदाताओं से मोबाइल पर संपर्क कर आवश्यक सूचना एकत्र कर रहे हैं, दलों की आपत्ति होने पर उसे दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है।