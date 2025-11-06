UP में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को घरवालों ने पेट्रोल डालकर जलाया, हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। प्रेमिका से मिलने गए युवक को उसके स्वजन ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है।

खेसरहा थाना क्षेत्र के बर्नवार निवासी कृष्णदेव उर्फ रोहित पांडेय को बुधवार की रात कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसे युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, कृष्णदेव विवाहित हैं और रोजी-रोटी के लिए मुंबई में रहते हैं। वहां वह एक महिला मित्र के साथ निवास करते हैं। दीपावली पर्व पर वह करीब 15 दिन पहले गांव लौटे थे। बुधवार की रात वह अपनी उसी महिला मित्र से मिलने उसके घर पहुंचे थे। इसी दौरान महिला के स्वजन ने उन्हें देख लिया और गुस्से में पेट्रोल डालकर आग लगा दी।