UP में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को घरवालों ने पेट्रोल डालकर जलाया, हालत नाजुक
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहाँ उसके घरवालों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवक गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। प्रेमिका से मिलने गए युवक को उसके स्वजन ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है।
खेसरहा थाना क्षेत्र के बर्नवार निवासी कृष्णदेव उर्फ रोहित पांडेय को बुधवार की रात कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसे युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, कृष्णदेव विवाहित हैं और रोजी-रोटी के लिए मुंबई में रहते हैं। वहां वह एक महिला मित्र के साथ निवास करते हैं। दीपावली पर्व पर वह करीब 15 दिन पहले गांव लौटे थे। बुधवार की रात वह अपनी उसी महिला मित्र से मिलने उसके घर पहुंचे थे। इसी दौरान महिला के स्वजन ने उन्हें देख लिया और गुस्से में पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
इस घटना में कृष्णदेव करीब 70 प्रतिशत तक जल गए हैं। पुलिस ने बताया कि अभी पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने कहा कि पीड़ित के स्वजन से वार्ता की गई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
