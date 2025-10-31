पथरा में अनियंत्रित कार नहर में गिरी, हादसे में तीन घायल, बच्ची की हालत गंभीर
पथरा में एक दुखद घटना में, एक अनियंत्रित कार नहर में गिर गई, जिससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्ची भी शामिल है जिसकी हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बचाव कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची का इलाज जारी है।
जागरण संवाददाता, पथरा। बांसी–डुमरियागंज मार्ग पर झहरांव पुल के पास गुरुवार रात एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि तीन वर्षीय बच्ची दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल बांसी के संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया।
जानकारी के अनुसार, ग्राम रमवापुर कली निवासी विकास अपनी बहन संगीता, भांजी दिव्या और गांव के बसंत लाल के साथ इटवा थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। जैसे ही वे पथरा थाना क्षेत्र के झहरांव नहर पुल के समीप पहुंचे, कार अंधे मोड़ पर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। अचानक हुई दुर्घटना से चीख-पुकार मच गई।
आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकाला।
स्थानीय लोगों की तत्परता से तीनों की जान बच गई, हालांकि बच्ची के मुंह से काफी खून निकल रहा था। सूचना पाकर थानाध्यक्ष अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत पीएचसी बांसी भिजवाया।
उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के पास मोड़ काफी अंधा और फिसलनभरा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क पर चेतावनी बोर्ड और रेलिंग लगाने की मांग की है।
