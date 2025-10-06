Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के ट्रक पर लदा स्क्रैप किया गायब, पंजाब के व्यापारी को बेचने के लिए रची चौंकाने वाली साजिश

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:03 PM (IST)

    बर्डपुर में एक ट्रक चालक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ट्रक और ₹3 लाख के स्क्रैप के साथ रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि ट्रक का नंबर फर्जी था और असली ट्रक हरियाणा में मिला। चालक का लाइसेंस दोपहिया वाहन का था। पुलिस ने ट्रांसपोर्टर को पूछताछ के लिए बुलाया है। व्यापारी ने पंजाब के एक व्यापारी को स्क्रैप बेचने का सौदा किया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के ट्रक पर लदा स्क्रैप किया गायब। जागरण

    संवाद सूत्र, बर्डपुर। फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के ट्रक पर लदा स्क्रैप लेकर चालक रविवार की देर रात रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ट्रक का नंबर भी फर्जी था, जबकि असली ट्रक हरियाणा में खड़ा मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना ने पुलिस ने जांच की तो पता चला कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस दो पहिया का था। इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोरखपुर के कैंपियरगंज निवासी ट्रांसपोर्टर को थाने पर बैठा लिया। पुलिस के अधिकारी ट्रांसपोर्टर से पूछताछ करने में जुट गए हैं।

    व्यापारी को स्क्रैप बेचने का किया था सौदा

    मोहाना थाना क्षेत्र के उजी गांव निवासी कन्हैया गुप्ता कबाड़ी का कारोबार करते हैं। उन्होंने पंजाब के एक व्यापारी को स्क्रैप बेचने का सौदा किया था। स्क्रैप भेजने के लिए उन्होंने कैंपियरगंज (गोरखपुर) के एक ट्रांसपोर्टर से ट्रक बुक कराया। ट्रांसपोर्टर ने रविवार की शाम ट्रक भेजा, जिस पर करीब 10 टन स्क्रैप, जिसकी कीमत लगभग तीन लाख रुपये बताई जा रही है, लाद दिया गया।

    रात होने के कारण व्यापारी ने चालक से कहा कि वह पास के पेट्रोल पंप पर रुक जाए और सुबह पंजाब के लिए रवाना हो। लेकिन अगले दिन जब व्यापारी और उसके सहयोगी वहां पहुंचे तो ट्रक और चालक दोनों लापता थे। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो व्यापारी ने मोहाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कराई। जांच में पता चला कि ट्रक का नंबर फर्जी है।

    ट्रक के असली मालिक से संपर्क किया

    इसके बाद वास्तविक नंबर के आधार पर हरियाणा में उस ट्रक के असली मालिक से संपर्क किया गया। असली मालिक ने बताया कि उसकी ट्रक पिछले 15 दिनों से हरियाणा में खड़ी है, जिसकी मरम्मत चल रही है। उसने फर्जी नंबर का उपयोग होने की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। पुलिस ने कैंपियरगंज के ट्रांसपोर्टर को थाने पर बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    जांच में यह भी सामने आया कि फरार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस केवल दोपहिया वाहन के लिए था। फिलहाल पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।

    मामले की जांच की जा रही है। ट्रक मालिक, ट्रांसपोर्टर और चालक के बीच संपर्कों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। - रोहित उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक मोहाना