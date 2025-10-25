Language
    गेहूं से लदा ट्रक बिजली का पोल तोड़ते हुए मकान से टकराया, हुआ ये बड़ा नुकसान

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:03 PM (IST)
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक गेहूं से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया और एक घर में जा घुसा। इस घटना में घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इलाके की बिजली गुल हो गई। हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ट्रक का प्रतीकात्मक फोटो।

    जागरण संवाददाता, बांसी। गनीमत रही कि शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। गेहूं से लदा एक लारी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल को तोड़ते हुए एक मकान की दीवार से जा टकराया। हादसे में मकान और उसमें खड़ी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पास में सो रहे स्वजन बाल-बाल बच गए।

    कहां हुई दुर्घटना?

    घटना बांसी कोतवाली क्षेत्र के बांसी–डुमरियागंज मार्ग स्थित प्रतापपुर चौराहे के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक पथरा थाना क्षेत्र के रमवापुर से गेहूं लादकर किसी अन्य जिले की ओर जा रहा था। जैसे ही वह प्रतापपुर चौराहे पर पहुंचा, चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक बेकाबू होकर तीन बिजली के पोल तोड़ते हुए अनूप कुमार के मकान की बाहरी दीवार में जा घुसा।

    टक्कर इतनी तेज थी कि दीवार पूरी तरह दरक गई और बगल में खड़ी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह ट्रक को हटवाकर स्थिति सामान्य की। मकान की कई दीवारों में दरारें आने से परिवार दहशत में है।

    मौके पर पहुंचे कोतवाल

    घटना की सूचना पर कोतवाल गौरव सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक और मालिक को थाने बुलाया गया है। जो भी क्षति हुई है, उसकी भरपाई और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है।