गेहूं से लदा ट्रक बिजली का पोल तोड़ते हुए मकान से टकराया, हुआ ये बड़ा नुकसान

जागरण संवाददाता, बांसी। गनीमत रही कि शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। गेहूं से लदा एक लारी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल को तोड़ते हुए एक मकान की दीवार से जा टकराया। हादसे में मकान और उसमें खड़ी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पास में सो रहे स्वजन बाल-बाल बच गए।

कहां हुई दुर्घटना? घटना बांसी कोतवाली क्षेत्र के बांसी–डुमरियागंज मार्ग स्थित प्रतापपुर चौराहे के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक पथरा थाना क्षेत्र के रमवापुर से गेहूं लादकर किसी अन्य जिले की ओर जा रहा था। जैसे ही वह प्रतापपुर चौराहे पर पहुंचा, चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक बेकाबू होकर तीन बिजली के पोल तोड़ते हुए अनूप कुमार के मकान की बाहरी दीवार में जा घुसा।

टक्कर इतनी तेज थी कि दीवार पूरी तरह दरक गई और बगल में खड़ी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह ट्रक को हटवाकर स्थिति सामान्य की। मकान की कई दीवारों में दरारें आने से परिवार दहशत में है।