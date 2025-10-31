यूपी में तेज रफ्तार ट्रक ने 90 भेड़ों को रौंदा, पुलिस ने कुछ घंटों में ही पकड़ लिया ट्रक; फिर...

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। नेशनल हाईवे पर भरौली के पास शुक्रवार की रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पार कर रहे करीब 90 भेड़ों को कुचल दिया। इससे उनकी मौत हो गयी। भेड़ें भरौली के ही बुधउ पुत्र छोटेलाल की थीं। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया, लेकिन शोहरतगढ़ थाना पुलिस की तत्परता से ट्रक को कुछ घंटों में ही पकड़ लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ढेबरुआ थाने के भरौली में ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक ने भेड़ों के झुंड को देख वाहन रोकने के बजाय सीधे उन पर ट्रक चढ़ा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अधिकांश भेड़ें मौके पर ही तड़पकर दम तोड़ दीं। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से एक मैजिक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चालक घायल हो गया।सूचना मिलते ही ढेबरुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।