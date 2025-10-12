Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में नदी के किनारे शौच करने गई दो ममेरी बहनें डूबी, पैर फिसलने से हुआ हादसा

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    लोटन के महुआ घाट गांव में कूड़ा नदी में डूबने से दो ममेरी बहनों की मृत्यु हो गई। दोनों बालिकाएं ननिहाल आई थीं और शौच के लिए नदी किनारे गई थीं, तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गईं। ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की, पर असफल रहे। पुलिस ने शवों को निकाला और आवश्यक कार्रवाई की। ग्रामीणों ने सुरक्षा और शौचालयों की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूपी में नदी के किनारे शौच करने गई दो ममेरी बहनें डूबी, पैर फिसलने से हुआ हादसा


    संवाद सूत्र, लोटन।  महुआ घाट गांव में रविवार दोपहर उस समय मातम छा गया जब कूड़ा नदी में डूबने से दो ममेरी बहनों की मृत्यु हो गई। दोनों बालिकाएं ननिहाल में आई थीं और शौच के लिए नदी किनारे गई थीं, तभी उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में समा गईं। घटना की सूचना से पूरे गांव में कोहराम मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृत बालिकाओं की पहचान छह वर्षीय करीना पुत्री बाढू निवासी महुआ घाट और सात वर्षीय सुंदरी पुत्री मनोज निवासी कुड़जा, थाना खेसरहा के रूप में हुई है। सुंदरी अपने ननिहाल महुआ घाट में आई हुई थी। रविवार दोपहर दोनों नदी किनारे शौच के लिए गईं। बताया जाता है कि नदी के किनारे फिसलन भरी मिट्टी के कारण करीना का पैर फिसल गया, उसे बचाने की कोशिश में सुंदरी भी नदी में गिर गई।

    देखते ही देखते दोनों पानी के भीतर समा गईं। पास ही खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों को डूबते देखा तो शोर मचाया और उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही उस्का बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों बालिकाओं के शव को बाहर निकाला गया।

    एक साथ दो मासूमों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्राम प्रधान वसुंधरा पासवान ने बताया कि दोनों बच्चियां नदी के किनारे शौच के लिए गई थीं। पांव फिसलने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। एसएचओ उस्का बाजार हरिकृष्ण उपाध्याय ने बताया कि दोनों बालिकाओं की मृत्यु नदी में डूबने से हुई है। शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारों पर सुरक्षा के इंतजाम और शौचालयों की समुचित व्यवस्था की मांग की है ताकि ऐसी हृदयविदारक घटनाएं दोबारा न हों।