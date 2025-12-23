Language
    युवक के सिर पर लगा ट्रैक्टर-ट्रॉली के टायर का छल्ला, अस्पताल में तोड़ दम

    By Mehndi Rizvi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    युवक के सिर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली के टायर का छल्ला लगने से मौत।

    जागरण संवाददाता, इटवा। दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई। घटना मंगलवार की सुबह इटवा थानांतर्गत करहिया के पास की है। सड़क पर जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहिये का टायर फट गया और उसमें लगा छल्ला छटक कर युवक के सिर पर लगा। गंभीर रूप से युवक घायल हो गया था। अस्पताल में उनसे दम तोड़ दिया।

    इटवा थाना के करहिया निवासी 18 वर्षीय प्रिंस मौर्या पुत्र राम प्रसाद कड़ाके की ठंड के चलते घर के पास आग के निकट बैठा हुआ था। इसी दौरान इटवा की तरफ ट्रैक्टर-ट्राली सड़क से गुजरी।

    अचानक तेज आवाज के साथ ट्राली के पहिये का टायर फट गया। इसका छल्ला छिटक कर आग के पास बैठे प्रिंस के सिर पर लगा। सिर फट गया और खून बहने लगा। घटना देख मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। गंभीर अवस्था में आनन-फानन इटवा सीएचसी में भर्ती कराया गया।

    प्रथम उपचार किया गया, पर सिर में गहरी चोट के कारण चिकित्सकों ने देखा कि युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है तो तुरंत उसको मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया।

    तत्काल युवक को जिला मुख्यालय पर ले जाया गया। जहां अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर पर स्वजन में कोहराम मच गया।

    प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिली है। अभी मृत्यु की जानकारी नहीं हो पाई है। पता कराते हैं, फिर जो आवश्यक कार्यवाही होगी, की जाएगी।