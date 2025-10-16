Language
    महिला टीचर को पैर से मारने वाले शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    शिक्षक समाज में आदर्श की भूमिका निभाते हैं, लेकिन बांसी में एक शिक्षक के अशोभनीय व्यवहार ने शिक्षा क्षेत्र को लज्जित किया। बांसी विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकोल्हिया में कार्यरत सहायक अध्यापक साहब मजरूह को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने निलंबित कर दिया। 

    जागरण संवाददाता, बांसी। शिक्षक समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं, पर बांसी में एक शिक्षक का अमर्यादित आचरण शिक्षा जगत को शर्मसार कर गया। बांसी विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकोल्हिया में तैनात सहायक अध्यापक साहब मजरूह को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस प्रसारित वीडियो के बाद हुई, जिसमें उन्हें एक महिला अध्यापिका को पैर से मारते हुए देखा गया था।

    घटना 14 अक्टूबर की सुबह की है। मिठवल ब्लाक के ग्राम सिसई खुर्द प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका स्वाति चटर्जी प्रयागराज डिपो की बस से बांसी आ रही थीं। उसी बस में बांसी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय, उसकी की अध्यापिका शिवानी यादव और घरहरा विद्यालय की शिक्षिका रुचि गुप्ता भी सवार थीं। बस की खिड़की खोलने-बंद करने को लेकर तीनों में कहा-सुनी हो गई। जब बस बांसी रोडवेज चौराहे पर पहुंची, तो शिवानी यादव और रुचि गुप्ता ने फोन कर अकोल्हिया विद्यालय के सहायक अध्यापक साहब मजरूह को बुला लिया।

    अध्यापिका को पैर से मारा 

    मजरूह मौके पर पहुंचे और बिना किसी संकोच के अध्यापिका स्वाति चटर्जी को पैर से मार दिया। यह दृश्य किसी यात्री ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला बढ़ने पर बांसी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चारों शिक्षकों को थाने ले गई। कोतवाल गौरव सिंह ने प्रकरण की जानकारी बीएसए को दी, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी नीरज सिंह थाने पहुंचे और विभागीय कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

    बीएसए ने शिक्षक मजरूह से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया। गुरुवार को बीएसए ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए। यह घटना शिक्षा विभाग के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई है, जिसने एक बार फिर शिक्षक की मर्यादा और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    प्रसारित वीडियो व खंड शिक्षाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया शिक्षक मजरूह दोषी मिले हैं। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू कर दी गयी है। शैलेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी