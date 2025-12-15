सिंचाई के समय यूरिया संकट ने बढ़ाई किसानाें की परेशानी, प्राइवेट दुकानों पर वसूले जा रहे अधिक दाम

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। गेहूं बोआई के समय डीएपी के लिए किसान परेशान हुए तो इन दिनों सिंचाई के वक्त यूरिया संकट झेल रहे हैं। समितियों से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ता है तो प्राइवेट दुकानों की यूरिया कहां जा रही है, यह जांच का विषय है। प्राइवेट दुकानों पर किसानों को 500-600 रुपये में यूरिया बेची जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इटवा ब्लाक क्षेत्र में कमिया सेमरा, पचपेड़वा, इटवा, संग्रामपुर, मेंहदानी, मुड़िला बक्शी, मल्हवार, जिगिना ठाकुर, महादेव घुरहू कुल 11 साधन सहकारी समिति है। इनमें कमिया सेमरा, कठेला शर्मी, जिगिना ठाकुर, इंद्रीग्रांट में तो यूरिया उपलब्ध कराई गई, पर सोमवार को कहीं वितरण नहीं हुआ।

सेमरा कमिया में सुबह ही किसानों की भीड़ जुट गई, पर दोपहर में पता चला कि आज वितरण नहीं होगा। इसके कारण सभी किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इंद्रीग्रांट में पहले 300 बोरी यूरिया आई थी, जिसका वितरण हुआ। यहां 300 बोरी और यूरिया उपलब्ध कराई गई है, जिसे मंगलवार को वितरित किए जाने की बात बताई गई है।

जहां तक प्राइवेट दुकानों की बात है तो ब्लाक क्षेत्र में करीब 66 दुकानें हैं, पर यहां यूरिया कब आई और कब बंट गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। निजी विक्रेताओं का कहना है कि 40 प्रतिशत यूरिया की कटौती करके उसको साधन सहकारी समिति के हिस्से में दिया जाता है। जिसकी वजह से बहुत कम यूरिया मिल पा रही है।