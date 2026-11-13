सिद्धार्थनगर में खुद कबाड़ की गाड़ी में छिपकर बैठा रहा दुकानदार, तब पकड़े गए दोनों चोर

संवाद सूत्र, लोटन। लगातार चोरी की घटनाओं से परेशान कबाड़ कारोबारी ने चोरों को पकड़ने के लिए ऐसी तरकीब निकाली कि एक आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह शाम छह बजे ही कबाड़ से लदी गाड़ी में छिपकर बैठ गया। रात में जैसे ही चोर दुकान में दाखिल हुआ, उसने पुलिस को सूचना दे दी। घेराबंदी में एक आरोपित पकड़ा गया, जबकि उसका साथी मोटरसाइकिल से भाग निकला। बुधवार को पुलिस ने फरार आरोपित को भी आठ किलो तांबे के तार और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

बुधवार रात करीब 11:40 बजे अजाने गांव के पास पुलिस ने आरोपित को दबोचा। उसकी पहचान अजीत पुत्र सुखबीर निवासी बढ़ौली, थाना अतरौली, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय भेज दिया। घटना सात नवंबर की रात करीब नौ बजे की है। लोटन कस्बे में राजकुमार की कबाड़ की दुकान पर दो युवक चोरी करने पहुंचे थे।