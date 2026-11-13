सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के बाद डूबे दो युवकों का 47 घंटे बाद मिला शव, गांव में छाया मातम

संवाद सूत्र, लोटन, सिद्धार्थनगर। कूड़ा नदी में मूर्ति विसर्जन के बाद नहाने के दौरान डूबे दोनों युवकों के शव 47 घंटे की तलाश के बाद बरामद कर लिए गए। शुक्रवार सुबह पहले 19 वर्षीय गौतम का शव मिला।

इसके बाद स्थानीय गोताखोरों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने करीब 47 घंटे की मशक्कत के बाद दूसरे युवक 18 वर्षीय आदित्य का शव भी खोज निकाला। दोनों युवकों की मृत्यु से परिवारों में मातम पसरा है। नदी किनारे अपनों की सलामती की आस लगाए बैठे स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

लोटन कोतवाली क्षेत्र के बेलटीकर गांव के टोला दयालपुर निवासी गौतम पुत्र हेमंत और आदित्य पुत्र लखीचंद उर्फ बबलू बुधवार सुबह करीब 10 बजे मुजहना गांव के दक्षिण स्थित घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे। विसर्जन के बाद दोनों नदी में नहाने लगे।