सिद्धार्थनगर के रिउना में पुरानी रंजिश में बाइक फूंकी, परिवार ने जताई अनहोनी की आशंका
सिद्धार्थनगर के रिउना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ित ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है और परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है।
HighLights
पुरानी रंजिश में घर के बाहर खड़ी बाइक जलाई गई।
सिद्धार्थनगर के रिउना गांव में हुई यह घटना।
पीड़ित ने परिवार की सुरक्षा को लेकर जताई आशंका।
संवाद सूत्र, घोसियारी, (सिद्धार्थनगर)। पुरानी रंजिश में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। आग से बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना 24 नवंबर की रात खेसरहा थाना क्षेत्र के रिउना गांव में हुई। पीड़ित ने अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
कुर्थिया चौकी क्षेत्र के रिउना निवासी पं. अभय वैदिक पुत्र अरविंद कुमार मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 24 नवंबर की रात शादी समारोह में शामिल होने संतकबीरनगर गए थे। घर पर मां सहित परिवार की अन्य महिलाएं मौजूद थीं। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़ी थी। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोगों ने बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
आग की लपटें उठती देख स्वजन ने उन्हें सूचना दी। उन्होंने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी। पीड़ित ने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई है। उनका कहना है कि आरोपित भविष्य में उनके और परिवार के सदस्यों के साथ कोई गंभीर वारदात कर सकते हैं।
खेसरहा थाना प्रभारी रामकृष्ण मिश्र ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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