संवाद सूत्र, घोसियारी, (सिद्धार्थनगर)। पुरानी रंजिश में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। आग से बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना 24 नवंबर की रात खेसरहा थाना क्षेत्र के रिउना गांव में हुई। पीड़ित ने अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कुर्थिया चौकी क्षेत्र के रिउना निवासी पं. अभय वैदिक पुत्र अरविंद कुमार मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 24 नवंबर की रात शादी समारोह में शामिल होने संतकबीरनगर गए थे। घर पर मां सहित परिवार की अन्य महिलाएं मौजूद थीं। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़ी थी। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोगों ने बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।