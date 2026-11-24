जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। संविधान के आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी है। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का आधार है। यह बात डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।

उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ।

वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करने के साथ उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात करना है। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आह्वान पर 26 से 29 नवंबर तक देशभर में संविधान दिवस समारोह होंगे। इसी क्रम में 26 नवंबर को सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों और युवाओं को संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी।