संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बढ़नी में शनिवार को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम पहल हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 19.66 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बनाया जाएगा।

सांसद जगदंबिका पाल और विधायक विनय वर्मा ने विधायक की पत्नी बबिता वर्मा के साथ विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। परियोजना से भारत-नेपाल सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होने की उम्मीद है।

सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएचसी बनने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और सामान्य उपचार के लिए दूरदराज के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा।