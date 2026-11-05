सिद्धार्थनगर में पत्नी के दोबारा प्रेमी संग जाने पर टूटा पति, उठाया खौफनाक कदम

संवाद सूत्र, पथरा, सिद्धार्थनगर। पत्नी के दोबारा प्रेमी के साथ चले जाने से आहत पथरा डीह गांव निवासी 48 वर्षीय तौलन ने बुधवार को घर के अंदर फंदे से लटककर जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पथरा थाना क्षेत्र के पथरा डीह गांव निवासी तौलन पुत्र श्रीराम का विवाह करीब 25 वर्ष पहले हुआ था। उनके तीन बेटे हैं। बताया जाता है कि करीब दो माह पहले उनकी पत्नी की बांसी कोतवाली क्षेत्र के नरकटहा निवासी एक व्यक्ति से दोस्ती हो गयी थी। वह उसके साथ चली गई थी। पति की शिकायत पर पथरा पुलिस ने महिला को बरामद कर उसके पति के सुपुर्द कर दिया था।