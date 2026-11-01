सिद्धार्थनगर में लगातार दूसरे साल चक्रवाती तूफान से किसान बेहाल, धान के बाद अब गेहूं की बुवाई पर संकट

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थ नगर। लगातार दूसरे वर्ष चक्रवाती तूफान किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बेमौसम बारिश से धान की कटाई में देरी हो रही है और गेहूं की बोआई का समय भी आगे खिसकने की आशंका है। वर्ष 2025 में अक्टूबर के अंत में चक्रवाती तूफान का असर तीन से चार दिन रहा था। इस बार 28 अक्टूबर से शुरू हुआ प्रभाव पहली नवंबर तक दिखाई दिया। पिछले वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को 23.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी, जबकि इस बार इन्हीं तारीखों में 39.2 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई।

पिछले वर्ष मोंथा तूफान के असर से किसान चिंतित हुए थे, जबकि इस बार अर्नब तूफान ने परेशानी बढ़ाई है। अभी पांच प्रतिशत भी धान की फसल नहीं कटी है। बारिश से खेतों में जलजमाव हो गया है, जिससे कटाई में देरी होगी। कुछ जगह तैयार धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है और इससे नुकसान की आशंका है।