सिद्धार्थनगर में सचिव की ID से नौ माह में बने 686 जन्म प्रमाणपत्र, दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, बांसी, (सिद्धार्थनगर)। खेसरहा ब्लाक की तीन ग्राम पंचायतों में सचिव की आइडी से नौ महीने में 686 जन्म प्रमाणपत्र जारी हुए। इनमें अनियमितता की आशंका सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया है। सचिव का मोबाइल दो मई को गायब हो गया था।

उन्होंने इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद भी उनकी आइडी से प्रमाणपत्र जारी होते रहे। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से पत्र मिलने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने सचिव को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। करीब 20 दिन तक टालमटोल के बाद शुक्रवार को चेतावनी दिए जाने पर सचिव ने खेसरहा थाने में तहरीर दी।

सीआरएस पोर्टल के अभिलेखों के अनुसार, एक जनवरी से 28 सितंबर तक मदरहना ग्राम पंचायत में 161, बकैनिहा में 259 और केशवार में 266 जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए। इस तरह तीनों ग्राम पंचायतों में कुल 686 प्रमाणपत्र बने। इनमें कितने प्रमाणपत्र नियमों के विपरीत जारी हुए, यह अभी स्पष्ट नहीं है।