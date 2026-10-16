सिद्धार्थनगर में छात्रा श्रेया बनीं एक दिन की जिलाधिकारी, बोलीं- मुझे भी करना है देश सेवा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठी श्रेया के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सामने जिले के अधिकारी थे और उनके समक्ष जनसमस्या के समाधान की जिम्मेदारी। जिस प्रशासनिक पद पर पहुंचने का सपना वह बचपन से देख रही हैं, शुक्रवार को उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कामकाज का अनुभव प्राप्त किया। मिशन शक्ति के तहत बांसी विकास खंड के पचहरी गांव की मेधावी छात्रा श्रेया को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने एक दिन का जिलाधिकारी बनाया और उन्हें दायित्व सौंपा। इस अवसर पर जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एक दिन की जिलाधिकारी के समक्ष बांसी क्षेत्र के केसवार गांव के रामनरेश केवट ने भूमि विवाद से जुड़ी समस्या रखी। उन्होंने गाटा संख्या 112 पर दूसरी मंजिल की छत ढालने की अनुमति मांगी। उनके अनुसार, भूमि विवाद के कारण दो वर्ष आठ महीने से स्थगन आदेश लागू है। इससे 20 से 23 परिवार प्रभावित हैं।

पहली मंजिल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन छत न ढल पाने से निर्माण सामग्री और दीवारें खराब हो रही हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया। श्रेया ने प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी, बांसी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।