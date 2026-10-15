सिद्धार्थनगर में बनेगा बस अड्डा, निर्माण के लिए 3.75 करोड़ रुपये की मंजूरी

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। विधानसभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के बढ़नी और शोहरतगढ़ कस्बे में बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शासन की ओर से बढ़नी में बस अड्डे के निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपये तथा शोहरतगढ़ में बस अड्डे के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है।

यह जिम्मेदारी कार्यदाई यूपीआरएनएसएस (पैकफेड) को दी गई है। इससे दोनों परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होने और निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। शासन के निर्देश पर डीएम ने एसडीएम शोहरतगढ़ को शोहरतगढ़ व बढ़नी में बस अड्डा के निर्माण के लिए भूमि चिंहित कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। एसडीएम की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने शोहरतगढ़ व बढ़नी में बस अड्डा के निर्माण के लिए भूमि चिंहित कर डीएम को आख्या प्रस्तुत की थी।

क्षेत्रवासियों को मिलेगी बेहतर सुविधा विधायक ने कहा कि यह उपलब्धि शोहरतगढ़ परिवार के विश्वास, सहयोग और स्नेह का परिणाम है। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि दोनों बस अड्डों का निर्माण शीघ्र पूरा होगा, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।