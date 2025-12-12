Language
    अब यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाओं वाली बस स्टेशन सेवाएं, 3.83 करोड़ रुपये से बदलेगी सूरत

    By Vijay Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यहां के बस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए 3.83 करोड़ रुपये की लागत आएगी। स्टेशन ...और पढ़ें

    यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाओं वाली बस स्टेशन सेवाएं।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिला मुख्यालय का रोडवेज बस स्टेशन अब पुराने स्वरूप में नहीं रहेगा। इसे आधुनिक ढांचे और यात्री सुविधाओं से लैस करने के लिए 3.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। काम शुरू हो चुका है और नए साल में रोडवेज की सूरत बदलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा लाभ यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें बरसात में पानी से होकर बस तक पहुंचने की परेशानी अब नहीं झेलनी पड़ेगी।

    परियोजना के तहत बस स्टेशन परिसर की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी ताकि जलभराव न हो। साथ ही वर्कशॉप को नया रूप दिया जाएगा, जिससे मकैनिकों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिलेगा।

    बाउंड्रीवाल, मुख्य गेट, शौचालय और अन्य आवश्यक ढांचे को आधुनिक ढंग से तैयार किया जाएगा। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रोडवेज की छवि और आय में भी सुधार होगा।

    परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में बस स्टेशनों के निर्माण, पुनर्निर्माण और उन्नयन के लिए योजनाएं भेजी थीं, जिनमें सिद्धार्थनगर बस स्टेशन को भी शामिल किया गया। स्वीकृत योजना के तहत परिसर का संपूर्ण कायाकल्प जून 2026 तक पूरा करना लक्ष्य है।

    कुल 3.83 करोड़ की मंजूरी में से 1.91 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरा होने पर जिले की जनता को एक सुरक्षित, आधुनिक और आकर्षक बस स्टेशन की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को प्रतीक्षालय, साफ-सुथरे शौचालय, सुव्यवस्थित प्लेटफार्म और बेहतर व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जिससे उनका सफर सहज और आरामदायक होगा। -विजय कुमार गंगवार, एआरएम रोडवेज।