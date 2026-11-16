होटल मेन्यू में शामिल होगा सिद्धार्थनगर का कालानमक चावल, वैश्विक पहचान के लिए इरी की नई पहल

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) में चयनित कालानमक चावल को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए नई पहल शुरू हुई है। अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और पौष्टिकता के लिए पहचाने जाने वाले इस चावल को बासमती की तर्ज पर लोकप्रिय बनाने की तैयारी है।

अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र (इरी), वाराणसी के विज्ञानियों ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार की है। इस संबंध में सिद्धार्थनगर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दो दौर की वार्ता हो चुकी है। योजना के तहत महानगरों के होटलों और रेस्टोरेंट के मेन्यू में काला नमक चावल से बने व्यंजन शामिल कराने पर जोर है। इरी के विज्ञानी प्रशासन के सहयोग से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से संपर्क करेंगे। उन्हें चावल की खूबियों और इससे बनने वाले व्यंजनों की जानकारी दी जाएगी। गुणवत्तायुक्त चावल उपलब्ध कराने में भी संचालकों की मदद की जाएगी।