कुशीनगर में पहली बार त्रिपुरा के कारीगर तैयार करेंगे चीवर, चकमा बुद्ध विहार में कठिन चीवर दान समारोह

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटक केंद्र कुशीनगर में पूर्वोत्तर भारत का निर्मित प्रथम मोनास्ट्री धम्मा मैत्री विश्व चकमा बुद्ध विहार में आयोजित प्रथम कठिन चीवर दान समारोह 18 नवंबर को आयोजित है। इसमें भारत के त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, असम, मिजोरम, महाराष्ट्र के अलावा अमेरिका, थाईलैंड, बांग्लादेश आदि के लगभग पांच सौ बौद्ध श्रद्धालु शामिल होंगे। इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

इसकी जानकारी देते हुए बुद्ध विहार के प्रभारी भिक्षु प्रज्ञाकीर्ति ने बताया कि कठिन दान में दिए जाने वाले चीवर 17 नवंबर की शाम को तैयार किए जाएंगे। इसके पूर्व कुशीनगर के अन्य बुद्ध मंदिरों में आयोजित चीवर दान कार्यक्रम में रेडीमेड चीवर का उपयोग किया जाता रहा है।

चकमा बुद्ध विहार में चीवर तैयार करने के लिए सामग्री व मशीनें त्रिपुरा से आ गई हैं। त्रिपुरा से ही लगभग एक दर्जन की संख्या में पुरुष व महिला कारीगर यहां पहुंच चुके हैं जो 17 की शाम को चीवर तैयार करेंगे।