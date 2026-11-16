बस्ती के विराट कुश्ती दंगल में पहलवानों के रोमांचक मुकाबले, मेवा और रविशंकर का जलवा, दर्शकों में आनंद

जागरण संवाददाता, बस्ती। कप्तानगंज कस्बे में नगर पंचायत कार्यालय के बगल आयोजित दो दिवसीय विराट कुश्ती दंगल के दूसरे दिन रविवार को 21 जोड़ी पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाए। पहलवानों के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए। दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साहवर्धन किया।

दंगल के शुरुआती मुकाबले में नेपाल के मेवा थापा ने राजस्थान के बादल पहलवान को पटखनी दी। जम्मू के भूरा पहलवान ने राजस्थान के बिल्ला पहलवान को चित किया। अयोध्या के बाबा रविशंकर दास ने पंजाब के अंगद पहलवान को हराया।

कोल्हापुर के नकाबपोश पहलवान ने बांदा-हमीरपुर के घनघोर घटा पहलवान को शिकस्त दी। इसके बाद बाबा रविशंकर दास ने नकाबपोश पहलवान को भी पराजित कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। नेपाल के लकी थापा ने हरियाणा के विक्की पहलवान को पटका।

बस्ती के सुखराम पहलवान ने दिल्ली के मोहसिन पहलवान को हराया। वहीं, जम्मू के भूरा पहलवान ने बहराइच के नागेंद्र पहलवान को चित किया। सहारनपुर के साहिल पहलवान और नेपाल के लकी थापा ने भी अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

कई मुकाबले बराबरी पर छूटे दंगल में कई मुकाबले बराबरी पर छूटे। इनमें दिल्ली के मोहसिन और राजस्थान के लाला कसाई, पंजाब के विक्की और सहारनपुर के साहिल तथा बहराइच के नागेंद्र और पंजाब के मोनू पहलवान के बीच कुश्ती शामिल रही।

दंगल का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। क्षेत्रीय विधायक कविंद्र चौधरी अतुल, भाजपा नेत्री डा. ममता पांडेय और मंजेश पटवा ने भी पहुंचकर पहलवानों का उत्साहवर्धन किया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। रेफरी की भूमिका मुन्ना टाइगर ने निभाई, जबकि संचालन मोहम्मद करीम ने किया।