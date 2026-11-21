संवाद सूत्र, भवानीगंज। गन्ना मूल्य बढ़ाने और लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क माफ करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध अब थाने तक पहुंच गया है। गोंडा जिले की बभनान चीनी मिल के क्रय केंद्र संख्या 321 बनकटी पर शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद मिल प्रबंधन ने किसान यूनियन के नेता समेत कई लोगों के खिलाफ भवानीगंज थाने में दो तहरीर दी हैं। प्रबंधन ने गन्ना खरीद में बाधा डालने, किसानों को आपूर्ति से रोकने और अधिकारियों-कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया है।

किसानों की मांग है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 650 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। साथ ही लोडिंग-अनलोडिंग का शुल्क समाप्त किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने बनकटी क्रय केंद्र पर प्रदर्शन करते हुए गन्ने की तौल रुकवा दी थी। इससे केंद्र पर खरीद व्यवस्था प्रभावित हुई।

बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की बभनान इकाई के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर सिंह ने 20 नवंबर को थानाध्यक्ष भवानीगंज को दिए पत्र में बताया है कि पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ 20 नवंबर से हो चुका है। इसके लिए सभी क्रय केंद्रों पर 19 नवंबर से गन्ना खरीद के लिए आपूर्ति पर्चियां जारी की गई थीं।